Appello a Livigno | Lasciateci don Giuseppe

Ultime Notizie dalla rete : Appello Livigno

Il Giorno

Livigno (Sondrio), 19 ottobre 2020 - Un parrocchiano e membro del Consiglio economico della Parrocchia S. Maria da più di 35 anni, Davide Mottini, ha scritto una “lettera aperta“ al vescovo, Oscar Can ...di Fulvio D’Eri I casi di Covid 19 aumentano in tutta la provincia di Sondrio ma negli ultimi giorni in Alta Valle, considerando la positività di alcuni studenti dell’Alberti e di molti ragazzi della ...