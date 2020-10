Abbiamo tutti gli stessi diritti? (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il diritto al sepolcro ha da una concessione amministrativa rilasciato dalla Pubblica Amministrazione Per una piccola area di terra all’interno del cimitero pubblico, permettendo, a dei privati concessionari, di realizzare, sia sopra che sotto al suolo, un edificio destinato a custodire al suo interno i resti dei defunti. In capo ai privati concessionari, questa concessione, crea un diritto soggettivo che concerne la reale disponibilità della zona destinata alla sepoltura e si categorizza con il nome di ‘’diritto di superficie’’. Più che un solo diritto Data la natura di questo diritto appena citato si può dire che questo rappresenti un insieme di varie situazioni giuridiche che vanno per rispondere ad ulteriori diritti che sono collegati ad essa come, per esempio: il diritto ad essere seppelliti oppure di ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il diritto al sepolcro ha da una concessione amministrativa rilasciato dalla Pubblica Amministrazione Per una piccola area di terra all’interno del cimitero pubblico, permettendo, a dei privati concessionari, di realizzare, sia sopra che sotto al suolo, un edificio destinato a custodire al suo interno i resti dei defunti. In capo ai privati concessionari, questa concessione, crea un diritto soggettivo che concerne la reale disponibilità della zona destinata alla sepoltura e si categorizza con il nome di ‘’diritto di superficie’’. Più che un solo diritto Data la natura di questo diritto appena citato si può dire che questo rappresenti un insieme di varie situazioni giuridiche che vanno per rispondere ad ulterioriche sono collegati ad essa come, per esempio: il diritto ad essere seppelliti oppure di ...

Marcozanni86 : La 'potenza di fuoco' l€uropea si scioglie come neve al sole. E anche sul #RecoveryFund tutti tra poco vi diranno q… - Pontifex_it : Abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza che oggi o ci salviamo tutti o nessuno si salva: la #povertà, il… - ItaliaViva : L'assegno unico e universale partirà dal 1 luglio 2021 e sarà destinato a tutti i figli, fino ai 21 anni. Un anno f… - xlikeskyscraper : @mightaslirry Io non pensavo ci fosse bisogno di dirlo (in casa abbiamo tutti più di 20 anni) ma tra questo ragazzo… - G_Agozzino : @M_Fortini23 @LucaMarelli72 Non abbiamo dati se non sui contagi a scuola e rsa.. è pura follia distanziarci sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo tutti Abbiamo+tutti+bisogno+di+un+gesto+di+speranza Histonium.net Conte: “Approvato Dpcm, non ci possiamo permettere nuovo lockdown”

ROMA – “Abbiamo appena approvato un nuovo dpcm. Ho informato i presidenti dei due rami del parlamento e i leader dell’opposizione”. Lo ha annunciato ieri sera il president ...

Ovada, aiuti ai negozi per acquistare protezioni anti-virus: «Bisogna resistere»

Il bando per i contributi del Comune scade il 16 novembre. L’assessore Lanza: «Aumentiamo il livello di sicurezza» ...

ROMA – “Abbiamo appena approvato un nuovo dpcm. Ho informato i presidenti dei due rami del parlamento e i leader dell’opposizione”. Lo ha annunciato ieri sera il president ...Il bando per i contributi del Comune scade il 16 novembre. L’assessore Lanza: «Aumentiamo il livello di sicurezza» ...