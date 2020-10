VIDEO Mertens | vittoria e video su Tik Tok con la moglie | “Aveva vinto e l’ho convinto”

(Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo laper 4 a 1 sull'Atalanta del suo Napoli, Driesera su di giri e lane ha approfittato per dimostrarlo a tutti con unsu Tik Tok. Kat Kerkhof ha pubblicato il balletto con il marito e ha scritto: "Era di buon umore per ladella partita e si è facilmente con".su Tik Tok con la: “Avevae l’ho con” Golssip.

CorSport : #Napoli, #Mertens balla su #TikTok con la moglie: 'Quando vince è facile convincerlo...' ?? | GUARDA IL VIDEO ??? ?? - cultore65 : RT @coldblackarrow: Buongiorno da casa Mertens postpartita?? - Salvato95551627 : RT @_SiGonfiaLaRete: #Napoli, #Mertens scatenato anche su Tik Tok. Il video della moglie: 'Quando vince è facile da convincere' https://t.c… - Pandoramarty : RT @coldblackarrow: Buongiorno da casa Mertens postpartita?? - Salvato95551627 : RT @ArturoMinervini: 'Quando vince è facile convincerlo...': #Mertens balla con la moglie su #TikTok -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Mertens

In effetti Mertens aveva di che essere felice, dato che il suo Napoli era riuscito a battere per 4-1 l'Atalanta , in una partita senza storia dominata dagli azzurri. Anche se non ha segnato Mertens è ...Nuovo balletto sul social Tik Tok per Dries Mertens e consorte. Nuovo balletto sul social Tik Tok per Dries Mertens e consorte. L'attaccante del Napoli ha festeggiato la vittoria contro l'Atalanta con ...