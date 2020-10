Udinese | Pussetto | «Per noi il campionato comincia oggi»

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ignacioha parlato dopo la vittoria dell’contro il Parma Ignacio, attaccante dell’, ha segnato il gol contro il Parma che ha regalato la prima vittoria inai bianconeri. L’argentino ha rilasciato alcune dichiarazioni aTV. «Per noi ilinizia, il passato non conta. Abbiamo battuto il Parma, ora testa alla Fiorentina. Ruolo? Da ala è dove mi trovo meglio, devo però ancora imparare, continuando a crescere arriveranno altri risultati importanti». Leggi su Calcionews24.com

Udinese_1896 : #UdineseParma 3-2 88' - Goal dell'Udinese!!! Ha segnato Pussetto!! Conclusione potentissima dell'argentino che non… - SerieA : Match con colpo di scena finale alla Dacia Arena! ?? L’@Udinese_1896 vince in casa grazie al gol di #Pussetto poco p… - SkySport : UDINESE-PARMA 3-2 Risultato finale ? ? #Hernani (26’) ? #Samir (28’) ? aut. #Iacoponi (52’) ? #Karamoh (70’) ?… - mewateca : Bellissima partita dell’#Udinese e un grande #Pussetto #UdineseParma #SerieA - alessandraortis : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, #UdineseParma 3-2: #Pussetto regala nel finale i primi punti ai friulani. #SportMediaset -

