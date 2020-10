Tutto l’amore di Eva Grimaldi per Gabriel Garko:”Non è stata una storia finta” (Di domenica 18 ottobre 2020) Scritta a tavolino si, almeno all’inizio. Ma la storia tra Eva Grimaldi e Gabriel Garko è realmente la storia di due persone che si sono amate, a loro modo, e che hanno condiviso 4 anni della loro vita, tra dolori, segreti e preoccupazioni ( ma anche tante soddisfazioni professionali arrivate). “Noi siamo stati insieme 4 anni, il fatto che non facessimo sesso non significa che non ci siamo amati” la urla forte con Tutto il sentimento che ha nel cuore Eva Grimaldi. Lo ha fatto nella puntata di Verissimo del 17 ottobre 2020 raccontando a Silvia di quanto sia stato difficile quel periodo della sua vita ma non perchè dovesse fingere di amare Gabriel. Si all’inizio ha accettato di essere la sua fidanzata per nascondere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 18 ottobre 2020) Scritta a tavolino si, almeno all’inizio. Ma latra Evaè realmente ladi due persone che si sono amate, a loro modo, e che hanno condiviso 4 anni della loro vita, tra dolori, segreti e preoccupazioni ( ma anche tante soddisfazioni professionali arrivate). “Noi siamo stati insieme 4 anni, il fatto che non facessimo sesso non significa che non ci siamo amati” la urla forte conil sentimento che ha nel cuore Eva. Lo ha fatto nella puntata di Verissimo del 17 ottobre 2020 raccontando a Silvia di quanto sia stato difficile quel periodo della sua vita ma non perchè dovesse fingere di amare. Si all’inizio ha accettato di essere la sua fidanzata per nascondere ...

