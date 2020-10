Sparatoria Reggio Emilia, cinque ragazzi feriti ed un arresto (Di domenica 18 ottobre 2020) Follia a Reggio Emilia dove si è consumata una Sparatoria in Piazza del Monte: cinque ragazzi feriti. Arrestato il responsabile Momenti di terrore a Reggio Emilia nella serata di sabato. Un uomo ha sparato diversi colpi d’arma da fuoco nel cuore di Piazza del Monte, scatenando il panico e ferendo ben cinque ragazzi. Il fatto – come riporta Il Resto del Carlino – si è consumato intorno alle 23. Dalla pistola sono partiti circa tre-quattro colpi che sono andati “a segno” nei confronti di un gruppo di ragazzi che stava passeggiando per la piazza. Dei feriti, solo uno è in condizioni serie ed è tenuto sotto osservazione in ospedale ... Leggi su zon (Di domenica 18 ottobre 2020) Follia adove si è consumata unain Piazza del Monte:. Arrestato il responsabile Momenti di terrore anella serata di sabato. Un uomo ha sparato diversi colpi d’arma da fuoco nel cuore di Piazza del Monte, scatenando il panico e ferendo ben. Il fatto – come riporta Il Resto del Carlino – si è consumato intorno alle 23. Dalla pistola sono partiti circa tre-quattro colpi che sono andati “a segno” nei confronti di un gruppo diche stava passeggiando per la piazza. Dei, solo uno è in condizioni serie ed è tenuto sotto osservazione in ospedale ...

