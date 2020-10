“Sesso femminista. La guida illustrata” di Flo Perry (Di domenica 18 ottobre 2020) Serena Dandini In un’epoca lontana erano i gruppi di autocoscienza femminista a fornire alle ragazze degli anni Settanta informazioni sui misteri della vita sessuale; insegnamenti che erano più che altro racconti e confessioni di vita vissuta, molto sperimentali e personali ma sicuramente più utili delle lezioni materne piene di lacune e zone oscure. Ci si arrangiava navigando a vista e non c’erano tutorial e manuali in rete per illuminare la nostra ignoranza in materia. La verginità era un totem da abbattere, ma la strada era tortuosa, piena di difficoltà, visto che anche i maschietti non erano così preparati ma, per fortuna, non ancora frequentatori assidui dei vari you porn che oggi presentano a ragazze e ragazzi adolescenti una realtà spesso fantascientifica che, all’atto pratico, rischia di ... Leggi su iodonna (Di domenica 18 ottobre 2020) Serena Dandini In un’epoca lontana erano i gruppi di autocoscienzaa fornire alle ragazze degli anni Settanta informazioni sui misteri della vita sessuale; insegnamenti che erano più che altro racconti e confessioni di vita vissuta, molto sperimentali e personali ma sicuramente più utili delle lezioni materne piene di lacune e zone oscure. Ci si arrangiava navigando a vista e non c’erano tutorial e manuali in rete per illuminare la nostra ignoranza in materia. La verginità era un totem da abbattere, ma la strada era tortuosa, piena di difficoltà, visto che anche i maschietti non erano così preparati ma, per fortuna, non ancora frequentatori assidui dei vari you porn che oggi presentano a ragazze e ragazzi adolescenti una realtà spesso fantascientifica che, all’atto pratico, rischia di ...

franco56it : @gbongiorno66 Per forza, nell'occidente 'progressista' ha vinto l'ideologia sessista, femminista, marxista che odia… - shadesofpa : RT @patriarchyslyer: Dovete studiare sui libri?? come cazzo pretendete di partecipare alla lotta femminista se non fate altro che dire che n… - nelsottobosco : RT @patriarchyslyer: Dovete studiare sui libri?? come cazzo pretendete di partecipare alla lotta femminista se non fate altro che dire che n… - patriarchyslyer : Dovete studiare sui libri?? come cazzo pretendete di partecipare alla lotta femminista se non fate altro che dire ch… - bluethehorndog : @astroelio10 Se sei femminista certo, non c'è sesso per il femminismo -

Ultime Notizie dalla rete : “Sesso femminista 1950: Eugenio Montale, la frontiera, il premio a San Marino... Pangea.news