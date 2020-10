Roma, polizia uccide mamma di cinghiale e sei cuccioli: “non avevamo gabbie” VIDEO (Di domenica 18 ottobre 2020) La polizia Romana ha ucciso senza pietà una mamma di cinghiale con i suoi sei cuccioli, erano stati chiusi dentro un giardino. Hanno prima sedato e poi ucciso senza pietà sette cinghiali: una mamma e i suoi sei cuccioli. L’operazione della polizia Provinciale di Roma non è passata per nulla inosservata agli ambietalisti e agli abitanti di Roma che hanno protestato in modo violento per quella che definiscono una barbarie. I cinghiali erano stati intrappolati dai residenti di un quartiere Romano, affinché non scorazzassero per le strade con l’evidente pericolo per loro e per gli altri. In attesa di una sistemazione, gli animali erano diventati ... Leggi su chenews (Di domenica 18 ottobre 2020) Lana ha ucciso senza pietà unadicon i suoi sei, erano stati chiusi dentro un giardino. Hanno prima sedato e poi ucciso senza pietà sette cinghiali: unae i suoi sei. L’operazione dellaProvinciale dinon è passata per nulla inosservata agli ambietalisti e agli abitanti diche hanno protestato in modo violento per quella che definiscono una barbarie. I cinghiali erano stati intrappolati dai residenti di un quartiereno, affinché non scorazzassero per le strade con l’evidente pericolo per loro e per gli altri. In attesa di una sistemazione, gli animali erano diventati ...

