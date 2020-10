Roma Benevento 4-2 LIVE | Dzeko cala il poker

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Allo Stadio Olimpico la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi4-2 MOVIOLA 77′ GOL– Contropiede micidiale dei giallorossi con Villar che lancia in campo aperto Mkhitaryan che a sua volta serve un isolatoper il più facile dei tap in. 74′ Doppia sostituzione– Escono Veretout e Santon, entrano Villar e Bruno Peres. 69′ GOL– Veretout dal dischetto è freddissimo e ...