MotoGP | pagelle GP Aragon 2020 | Alex Rins risorge | Marquez stupisce | Mir ringrazia un Quartararo che evapora

(Di domenica 18 ottobre 2020) Continua questo “pazzo” Mondiale. Anche il Gran Premio dinon smentisce una stagione assolutamente incredibile, illeggibile e imprevedibile. A vincere, con pieno merito, èche doma uno scalpitante, mentre Joan Mir chiude terzo e sale in vetta alla classifica, approfittando di un pessimo GP per Fabioche chiude oltre la zona punti. Maverick Vinales e Franco Morbidelli stringono i denti, mentre Takaaki Nakagami, zitto zitto…Andiamo quindi a consegnare ladella gara del MotorLand. LEDEL GRAN PREMIO DI(Suzuki) 10: bentornato ...

LE PAGELLE DEL GRAN PREMIO DI ARAGON 2020 Alex Rins (Suzuki ... vola in vetta alla classifica del Mondiale MotoGP a sole quattro gare dalla conclusione. Come dire primiera, settebello e scopa per l’ex ...Le pagelle della gara del Gran Premio di Aragon 2020 di MotoGP. Festa Suzuki grazie alla vittoria di Alex Rins, autore di una grande rimonta, ed il terzo posto di Joan Mir. Super prestazione anche di ...