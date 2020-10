MotoGP, GP Teruel 2020: programma, orari e tv. Si corre di nuovo ad Aragon fra 7 giorni (Di domenica 18 ottobre 2020) Appena messo in archivio il Gran Premio di Aragaon 2020 del Motomondiale, il Circus è pronto a lasciare chiusi armi e bagagli dato che, com’è ben noto, si rimarrà al MotorLand anche nel prossimo weekend. Cambierà solamente la denominazione, che diventerà Gran Premio di Teruel, quartultimo appuntamento di una stagione compressa quanto intensa. La pista spagnola farà da apripista alla prossima doppietta di Valencia, prima della gran chiusura di Portimao. Siamo entrati nel momento clou della stagione: chi andrà a conquistare altri 25 pesantissimi punti in ottica titolo iridato? Attenzione alla giornata di domenica: gli orari saranno differenti rispetto al solito, dato che in Spagna ci sarà un’ora di differenza rispetto all’Italia. Guarda il GP di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Appena messo in archivio il Gran Premio di Aragaondel Motomondiale, il Circus è pronto a lasciare chiusi armi e bagagli dato che, com’è ben noto, si rimarrà al MotorLand anche nel prossimo weekend. Cambierà solamente la denominazione, che diventerà Gran Premio di, quartultimo appuntamento di una stagione compressa quanto intensa. La pista spagnola farà da apripista alla prossima doppietta di Valencia, prima della gran chiusura di Portimao. Siamo entrati nel momento clou della stagione: chi andrà a conquistare altri 25 pesantissimi punti in ottica titolo iridato? Attenzione alla giornata di domenica: glisaranno differenti rispetto al solito, dato che in Spagna ci sarà un’ora di differenza rispetto all’Italia. Guarda il GP di ...

