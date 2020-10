Locale per scambisti chiuso a Firenze: non rispettava le norme Covid (Di domenica 18 ottobre 2020) Cosa succede ai locali per scambisti dopo il dpcm del 13 ottobre che ha messo in atto una serie di limitazioni, sia relativamente all’utilizzo delle mascherine, sia per quanto riguarda la chiusura anticipata di locali alle 24? Più o meno quanto accaduto a un Locale alla periferia di Firenze dove, nei giorni scorsi, le forze dell’ordine sono entrate poco dopo la mezzanotte, constatando che il Locale fosse ancora aperto dopo quell’orario e che il distanziamento sociale non era affatto rispettato – come era prevedibile per la tipologia di esercizio. Ora, il Locale per scambisti chiuso ha annunciato la sospensione delle sue attività per i prossimi giorni. LEGGI ANCHE > Nuovo Dpcm, dall’ingresso a scuola alle 11 alle nuove ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 18 ottobre 2020) Cosa succede ai locali perdopo il dpcm del 13 ottobre che ha messo in atto una serie di limitazioni, sia relativamente all’utilizzo delle mascherine, sia per quanto riguarda la chiusura anticipata di locali alle 24? Più o meno quanto accaduto a unalla periferia didove, nei giorni scorsi, le forze dell’ordine sono entrate poco dopo la mezzanotte, constatando che ilfosse ancora aperto dopo quell’orario e che il distanziamento sociale non era affatto rispettato – come era prevedibile per la tipologia di esercizio. Ora, ilperha annunciato la sospensione delle sue attività per i prossimi giorni. LEGGI ANCHE > Nuovo Dpcm, dall’ingresso a scuola alle 11 alle nuove ...

ricpuglisi : Caro @GiuseppeConteIT, quanti miliardi avete speso per potenziare il trasporto pubblico locale? - ZZiliani : Allertato il giudice sportivo Mastrandrea: se il Crotone dovesse presentarsi in campo a dispetto di un eventuale di… - repubblica : Firenze, la polizia fa irruzione in un locale per scambisti, multe per affollamento e niente mascherine - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Per dirla con una battuta, c'erano tante mascherine ma non quelle chirurgiche #DPCM #coronavirus - giornalettismo : Per dirla con una battuta, c'erano tante mascherine ma non quelle chirurgiche #DPCM #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Locale per Palermo. chiusi tre locali per violazione norme anti-Covid La Repubblica Tasse, coprifuoco e sport. La lunga notte del governo che litiga su tutto

Quando, alle 22 de la tarde, si diffonde la notizia, nella sala stampa di palazzo Chigi, che dopo due ore dal suo inizio, il vertice del ...

Stretta su bar e palestre, scuole scaglionate: indiscrezioni sul nuovo Dpcm

Orari scaglionati per la scuola; palestre chiuse; stop a bar e pub dalle 21, ai ristoranti dalle 23 o 24. Non basta un confronto lungo... Scopri di più ...

Quando, alle 22 de la tarde, si diffonde la notizia, nella sala stampa di palazzo Chigi, che dopo due ore dal suo inizio, il vertice del ...Orari scaglionati per la scuola; palestre chiuse; stop a bar e pub dalle 21, ai ristoranti dalle 23 o 24. Non basta un confronto lungo... Scopri di più ...