Juric: “Non ci siamo rinforzati dal mercato. Kalinic può darci una grande mano” (Di domenica 18 ottobre 2020) Il turno di serie A si chiuderà domani sera nel Monday Night con la sfida tra Verona e Genoa. In conferenza stampa, a presentare la gara in casa scaligera il tecnico Ivan Juric, grande ex del match. Queste le parole del tecnico del Verona: “Abbiamo fatto il primo allenamento insieme solo venerdì, aspettando i rientri dalle Nazionali. Con quelli che sono rimasti abbiamo lavorato bene, migliorando la condizione e alcuni aspetti tattici. mercato? Non ci siamo rinforzati. Abbiamo ceduto 4-5 elementi e non lo abbiamo sostituiti adeguatamente. siamo gli unici in Italia ad aver venduto quasi tutti, e ad aver speso il minimo indispensabile per partecipare alla Serie A. Però si va avanti, abbiamo diversi giovani in grado di poter migliorare molto. Ma se ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 ottobre 2020) Il turno di serie A si chiuderà domani sera nel Monday Night con la sfida tra Verona e Genoa. In conferenza stampa, a presentare la gara in casa scaligera il tecnico Ivanex del match. Queste le parole del tecnico del Verona: “Abbiamo fatto il primo allenamento insieme solo venerdì, aspettando i rientri dalle Nazionali. Con quelli che sono rimasti abbiamo lavorato bene, migliorando la condizione e alcuni aspetti tattici.? Non ci. Abbiamo ceduto 4-5 elementi e non lo abbiamo sostituiti adeguatamente.gli unici in Italia ad aver venduto quasi tutti, e ad aver speso il minimo indispensabile per partecipare alla Serie A. Però si va avanti, abbiamo diversi giovani in grado di poter migliorare molto. Ma se ...

