Il Palermo non sa vincere: ko anche a Bisceglie. Perugia, 2-0 alla Fermana (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA - La quinta giornata di Serie C regala agli appassionati gol, sorprese e conferme. Girone A Colpaccio esterno del Pontedera , capace di sbancare 2-1 Novara . Ospiti avanti con Benassai, pari di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA - La quinta giornata di Serie C regala agli appassionati gol, sorprese e conferme. Girone A Colpaccio esterno del Pontedera , capace di sbancare 2-1 Novara . Ospiti avanti con Benassai, pari di ...

GiuseppeConteIT : A Palermo alcuni commercianti del quartiere Borgo Vecchio hanno combattuto la paura per le estorsioni e la violenza… - CottarelliCPI : Non parliamo solo di Covid! Ieri una bella notizia: 20 mafiosi sono stati arrestati a Palermo grazie alle segnalazi… - RaiNews : 'Si rischia il crollo della prima trincea ospedaliera anti-Covid, gli ospedali non sono pronti a far fronte ad un'e… - AnnamariaBriola : RT @Emilystellaemi2: ROMEO e altri due gattini per strada a Palermo, Francy non ha più posto, anche gli stalli non ci sono. Aiutiamoli vi p… - sportli26181512 : Il Palermo non sa vincere: ko anche a Bisceglie. Perugia, 2-0 alla Fermana: Rosanero ancora a secco di successi. Il… -