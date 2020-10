De Zerbi: “Sono felice per come è arrivato il risultato, dobbiamo stare tranquilli” (Di domenica 18 ottobre 2020) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, dopo la vittoria contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole del tecnico dei neroverdi: “Sono felice di aver preso il terzo gol con una palla giocata da dietro. Son felice per come è arrivato il risultato e perché l’azione del 3-2 e quello del vantaggio è avvenuta su sviluppi belli. dobbiamo mettere più fisicità. Ho chiesto a Defrel, Magnanelli e Boga se avessero voglia di venire a fare il ritiro con noi e hanno accettato. risultato? E’ frutto del lavoro che ha fatto la società, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Berardi? Ha talento, ed è un qualcosa in più. Se uno lo conosce bene non può che volergli ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 ottobre 2020) Roberto De, tecnico del Sassuolo, dopo la vittoria contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole del tecnico dei neroverdi: “Sonodi aver preso il terzo gol con una palla giocata da dietro. Sonperile perché l’azione del 3-2 e quello del vantaggio è avvenuta su sviluppi belli.mettere più fisicità. Ho chiesto a Defrel, Magnanelli e Boga se avessero voglia di venire a fare il ritiro con noi e hanno accettato.? E’ frutto del lavoro che ha fatto la società, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Berardi? Ha talento, ed è un qualcosa in più. Se uno lo conosce bene non può che volergli ...

