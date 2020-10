Covid, resta alto il numero di contagi in Campania: due i decessi (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSale ancora il numero dei nuovi contagiati da Covid-19 in Campania: 1376 le positività registrate nelle ultime 24 ore. Sono 199, invece, i guariti. Di seguito, il bollettino dell’ufficio crisi della Regione: Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.376 di cui: – Sintomatici: 55 – Asintomatici: 1.321 Tamponi del giorno: 14.256 Totale positivi: 25 819 Totale tamponi: 766.187 ​Deceduti del giorno: 2 Totale deceduti: 501 Guariti del giorno: 199 Totale guariti: 8.453 ​Report posti letto Covid su base regionale: Posti letto di terapia intensiva complessivi: 113 Posti letto di terapia intensiva occupati: 78 Posti letto di degenza complessivi: 904 Posti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSale ancora ildei nuoviati da-19 in: 1376 le positività registrate nelle ultime 24 ore. Sono 199, invece, i guariti. Di seguito, il bollettino dell’ufficio crisi della Regione: Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.376 di cui: – Sintomatici: 55 – Asintomatici: 1.321 Tamponi del giorno: 14.256 Totale positivi: 25 819 Totale tamponi: 766.187 ​Deceduti del giorno: 2 Totale deceduti: 501 Guariti del giorno: 199 Totale guariti: 8.453 ​Report posti lettosu base regionale: Posti letto di terapia intensiva complessivi: 113 Posti letto di terapia intensiva occupati: 78 Posti letto di degenza complessivi: 904 Posti ...

Di questi 1.376 nuovi contagiati, però, 1.321 sono asintomatici e solo 55 presentano sintomi. Resta la gravità di questa seconda ondata: nel primi 18 giorni di ottobre sono stati registrati 13.078 ...

Rallenta la corsa del Coronavirus in Campania, anche se i numeri restano altissimi. Dopo i tre record consecutivi, la curva del contagio flette leggermente: ci sono 1.376 nuovi positivi su 14.256 ...

