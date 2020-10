Covid in Campania, oggi 1.376 contagiati e due morti: nel mese di ottobre più contagiati che in tutto l'anno (Di domenica 18 ottobre 2020) Rallenta la corsa del Coronavirus in Campania, anche se i numeri restano altissimi. Dopo i tre record consecutivi, la curva del contagio flette leggermente: ci sono 1.376 nuovi... Leggi su ilmattino (Di domenica 18 ottobre 2020) Rallenta la corsa del Coronavirus in, anche se i numeri restano altissimi. Dopo i tre record consecutivi, la curva del contagio flette leggermente: ci sono 1.376 nuovi...

