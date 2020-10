Covid-19, test sierologici rapidi gratis per studenti e famiglie: l'elenco delle farmacie (Di domenica 18 ottobre 2020) Per effettuare il test è sufficiente prendere appuntamento con il farmacista, consultando l'elenco degli aderenti sul sito https://salute.regione.emilia-romagna.it/sierologico-farmacie, che sarà ... Leggi su forlitoday (Di domenica 18 ottobre 2020) Per effettuare ilè sufficiente prendere appuntamento con il farmacista, consultando l'degli aderenti sul sito https://salute.regione.emilia-romagna.it/sierologico-, che sarà ...

Capezzone : Su @atlanticomag @1972book sul Covid come “esperimento sociale” e come test per ridurre ogni giorno gli spazi di de… - RealEmisKilla : Ora che sta tornando sta menata dei contagi e soprattutto che i test sono alla portata di tutti, non capisco perché… - fattoquotidiano : Covid, Arcuri: “Chiusa gara per 5 milioni di test rapidi, li acquisiremo in 7-10 giorni. Verranno distribuiti anche… - TheQ_continuum : @mammaparole3 I long covid che si sono trovati con problemi all'emocromo o trombosi nel sangue con test d-dimero fu… - cjmimun : 'Presto lo Spallanzani sperimentera' i test naso-faringei in grado di distinguere tra influenza stagionale (sia di… -