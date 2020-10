Coronavirus, in Sicilia si vota regolarmente per le elezioni rinviate quando c’era un quinto dei casi di oggi: così stiamo imparando a convivere con la pandemia (Di domenica 18 ottobre 2020) oggi in Sicilia si stanno svolgendo regolarmente le elezioni per il ballottaggio nei Comuni in cui non è stato eletto il Sindaco al primo turno. C’è anche Agrigento, in apprensione per il focolaio di Coronavirus di Sambuca di Sicilia che da ieri è in lockdown. Si vota con tutte le precauzioni del caso, ma si vota. In una Regione che ha 500 nuovi casi al giorno; nulla di drammatico per un territorio che ha 5 milioni di residenti, ma comunque cinque volte in più rispetto al picco della scorsa primavera. quando queste stesse elezioni erano state annullate e rinviate! Questa situazione ci fa capire che rispetto al Coronavirus, oltre ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020)insi stanno svolgendoleper il ballottaggio nei Comuni in cui non è stato eletto il Sindaco al primo turno. C’è anche Agrigento, in apprensione per il focolaio didi Sambuca diche da ieri è in lockdown. Sicon tutte le precauzioni del caso, ma si. In una Regione che ha 500 nuovial giorno; nulla di drammatico per un territorio che ha 5 milioni di residenti, ma comunque cinque volte in più rispetto al picco della scorsa primavera.queste stesseerano state annullate e! Questa situazione ci fa capire che rispetto al, oltre ...

