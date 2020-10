Conte non risolve l'alternativa del Diavolo (Di domenica 18 ottobre 2020) Ecco, solito set (già: il set): il podietto nel cortile di palazzo Chigi, pochi e distanziati giornalisti, Casalino, a differenza del premier, senza mascherina. E poi l’attesa, un po’ creata ad arte, un po’ per confusione, comunque mai, dicasi mai, il format va in onda prima del prime time. E poi i cdm notturni, il Parlamento coinvolto sempre dopo (meglio dire: informato del fatto compiuto). E poi il dpcm, varato cinque giorni dopo il precedente, in attesa (ahinoi) del prossimo. Ecco, perché questa istantanea è importante: perché evoca marzo, aprile e maggio, solo che siamo a ottobre. Evoca quando eravamo impreparati (ed era legittimo), adesso è evidente che sono passati mesi invano. Ma, alla fine, sempre lì si torna: alla necessità della stretta che già evoca la successiva come in un piano inclinato.La notizia ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Ecco, solito set (già: il set): il podietto nel cortile di palazzo Chigi, pochi e distanziati giornalisti, Casalino, a differenza del premier, senza mascherina. E poi l’attesa, un po’ creata ad arte, un po’ per confusione, comunque mai, dicasi mai, il format va in onda prima del prime time. E poi i cdm notturni, il Parlamento coinvolto sempre dopo (meglio dire: informato del fatto compiuto). E poi il dpcm, varato cinque giorni dopo il precedente, in attesa (ahinoi) del prossimo. Ecco, perché questa istantanea è importante: perché evoca marzo, aprile e maggio, solo che siamo a ottobre. Evoca quando eravamo impreparati (ed era legittimo), adesso è evidente che sono passati mesi invano. Ma, alla fine, sempre lì si torna: alla necessità della stretta che già evoca la successiva come in un piano inclinato.La notizia ...

