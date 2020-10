Colpo Cagliari all’Olimpico, terza sconfitta per il Torino (2-3) (Di lunedì 19 ottobre 2020) Resta fermo a quota zero il Torino di Giampaolo, che incassa la terza (preoccupante) sconfitta consecutiva: all’Olimpico è Colpo Cagliari (2-3), al primo successo in questo campionato dopo un pareggio e due ko. Un’illusione il rigore di Belotti (fallo del portiere Cragno in uscita bassa su Lukic) che al 4’ porta subito avanti i granata. Immediata e veemente la reazione dei sardi. Marin impegna Sirigu dal limite (con Simeone che non trova il tap-in), al 12’ Joao Pedro impatta sugli sviluppi di un angolo sfruttando una conclusione imprecisa di Walukiewicz. Sette giri di lancette e gli ospiti sorpassano: azione Zappa-Nandez, palla dentro con Lyanco che non riesce a spazzare, il ‘cholito’ Simeone non perdona (19’).Prima dell’intervallo pericoloso Sottil ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 19 ottobre 2020) Resta fermo a quota zero ildi Giampaolo, che incassa la(preoccupante)consecutiva: all’Olimpico è(2-3), al primo successo in questo campionato dopo un pareggio e due ko. Un’illusione il rigore di Belotti (fallo del portiere Cragno in uscita bassa su Lukic) che al 4’ porta subito avanti i granata. Immediata e veemente la reazione dei sardi. Marin impegna Sirigu dal limite (con Simeone che non trova il tap-in), al 12’ Joao Pedro impatta sugli sviluppi di un angolo sfruttando una conclusione imprecisa di Walukiewicz. Sette giri di lancette e gli ospiti sorpassano: azione Zappa-Nandez, palla dentro con Lyanco che non riesce a spazzare, il ‘cholito’ Simeone non perdona (19’).Prima dell’intervallo pericoloso Sottil ...

CentotrentunoC : #CAGLIARI ???? Colpo in arrivo sul mercato per i rossoblù? ?? Sulla destra potrebbe presto raggiungere #DiFrancesco… - CorriereQ : Torino-Cagliari 2-3: Belotti non basta, Joao Pedro e Simeone firmano il colpo dei sardi - infoitcultura : Belotti non salva il Toro: colpo Cagliari con Simeone. Spezia, bella rimonta: 2-2 con i viola - vivere_sardegna : Calcio, colpo del Cagliari, per il Torino è già crisi - GINA32451015 : RT @fanpage: #TorinoCagliari, i granata perdono in casa -