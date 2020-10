Atp 500 San Pietroburgo 2020: Rublev vince il torneo, Coric cade in finale (Di domenica 18 ottobre 2020) Andrey Rublev ha conquistato il trofeo dell’Atp 500 di San Pietroburgo 2020, superando in finale Borna Coric per 7-6(5), 6-4. Il tennista moscovita ha mostrato di poter tenere testa a qualsiasi cliente sul veloce, battendo in successione avversari ostici come Denis Shapovalov e Coric stesso, proponendo un gioco offensivo e limitando gli errori rispetto al passato. Il croato è riuscito a opporre una lodevole resistenza nel primo set, trascinando il parziale al tie-break e tenendo testa al russo sino al crollo sul 7-5, il quale ha convinto ulteriormente Rublev delle proprie abilità da fondo, che hanno comportato l’inevitabile vittoria in due set, ultimo dei quali terminato 6-3 con un break. Per il classe ’97 è il sesto titolo in ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Andreyha conquistato il trofeo dell’Atp 500 di San, superando inBornaper 7-6(5), 6-4. Il tennista moscovita ha mostrato di poter tenere testa a qualsiasi cliente sul veloce, battendo in successione avversari ostici come Denis Shapovalov estesso, proponendo un gioco offensivo e limitando gli errori rispetto al passato. Il croato è riuscito a opporre una lodevole resistenza nel primo set, trascinando il parziale al tie-break e tenendo testa al russo sino al crollo sul 7-5, il quale ha convinto ulteriormentedelle proprie abilità da fondo, che hanno comportato l’inevitabile vittoria in due set, ultimo dei quali terminato 6-3 con un break. Per il classe ’97 è il sesto titolo in ...

Andrey Rublev ha conquistato il trofeo dell’Atp 500 di San Pietroburgo 2020, superando in finale Borna Coric per 7-6(5), 6-4. Il tennista moscovita ha mostrato di poter tenere testa a qualsiasi ...

