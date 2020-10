Aguero tocca l’assistente donna, in Inghilterra infuria la polemica (VIDEO) (Di domenica 18 ottobre 2020) Il comportamento avuto da Sergio Aguero con l’assistente di linea Sian Massey-Ellis è uno dei principali argomenti di discussione di questo weekend di Premier League. L’attaccante, verso la fine del primo tempo della sfida con l’Arsenal, ha contestato all’assistente una decisione. In modo garbato, forse troppo, perché ad un certo punto le ha poggiato una mano tra il collo e la spalla. Un atteggiamento che non sembra esser stato particolarmente gradito, stando alle immagini, e che ha fatto molto parlare. Think Aguero should be spoken to about this, it’s demeaning & not acceptable.pic.twitter.com/EDFYHWhsSm — Hari Sethi (@Hari Sethi) October 17, 2020 “Non l’avrebbe fatto se fosse stato un uomo” è stato il tema centrale di chi ha stigmatizzato il gesto dell’argentino. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 ottobre 2020) Il comportamento avuto da Sergiocon l’assistente di linea Sian Massey-Ellis è uno dei principali argomenti di discussione di questo weekend di Premier League. L’attaccante, verso la fine del primo tempo della sfida con l’Arsenal, ha contestato all’assistente una decisione. In modo garbato, forse troppo, perché ad un certo punto le ha poggiato una mano tra il collo e la spalla. Un atteggiamento che non sembra esser stato particolarmente gradito, stando alle immagini, e che ha fatto molto parlare. Thinkshould be spoken to about this, it’s demeaning & not acceptable.pic.twitter.com/EDFYHWhsSm — Hari Sethi (@Hari Sethi) October 17, 2020 “Non l’avrebbe fatto se fosse stato un uomo” è stato il tema centrale di chi ha stigmatizzato il gesto dell’argentino. ...

La Ellis, successivamente, ha allontanato in maniera decisa Aguero con la mano. Il regolamento inglese vieta categoricamente ai giocatori di toccare arbitri o guardalinee ma il direttore di gara ha ...

