Ultime Notizie dalla rete : Weekly Beasts

Il Post

Tra le foto di animali fotogenici della settimana spiccano per la loro capigliatura le teste di un barbone a un concorso per cani, in una posa da star, e di un lama in una fattoria, in una posa da lam ...Un orso su un albero, un cane che si è arreso a farsi lavare e un altro a farsi benedire, tacchini in vista delle feste e un canguro e un leone marino dallo zoo di Praga, che è stato chiuso per le nuo ...