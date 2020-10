Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 17 OTTOBREORE 09:20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, APRIAMO CON SR627 DELLA VANDRA: STRADA CHIUSA AL KM 30+000 NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO A CAUSA DI FRANA NELLE DUE DIREZIONI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO SULLA TANGENZIALE EST CODE PER INCIDENTE TRA IL TRATTO URBANO DELL’A24 E LA TIBURTINA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RIMANE RALLENTATA LA LINEA ALTA VELOCITA’NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CASSINO, REGISTRATI RITARDI FINO A 25 MINUTI SULLA FERROVIACIVITACASTELLANA VITERBO TRATTO URBANO CANCELLATI I TRENI DA FLAMINIO DELLE ...