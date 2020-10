Vasche per il Seveso? Ora Senago chiede chiarezza (Di sabato 17 ottobre 2020) Senago, Milano,, 17 ottobre 2020 - Il giallo delle due Vasche di laminazione per il contenimento del Seveso a Senago si trasforma in battaglia politica. Due quelle previste sulla carta, ma solo una ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 ottobre 2020), Milano,, 17 ottobre 2020 - Il giallo delle duedi laminazione per il contenimento delsi trasforma in battaglia politica. Due quelle previste sulla carta, ma solo una ...

A Senago previsti due invasi: per uno lavori partiti, l’altro resta sulla carta. Il Pd attacca la Lega e presenta un’interrogazione alla giunta regionale ...

Storia eterna, i santuari di pietra: Santuario nuragico di Su Monte

I nuragici erano popolo fiero, affascinante e misterioso. Un popolo che abitava la Sardegna antica e che ha lasciato evidenti e straordinarie tracce del suo passaggio. La civiltà nuragica ha scolpito ...

