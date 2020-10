Tre aerei sulla casa del Grande Fratello VIP 5: i messaggi di oggi (Di sabato 17 ottobre 2020) Giornata di aerei nel cielo di Roma. I concorrenti del Grande Fratello VIP 5 oggi sono stati attirati in giardino per ben tre volte dal rumore di un aereo volato sulla casa di Cinecittà. Ben tre messaggi per i concorrenti che in casa, accolgono con grandissimo affetto gli aerei che li mettono, in qualche modo, in contatto con il mondo esterno. I messaggi di oggi sono stati indirizzati ad Adua/Rosalinda e Massimiliano, a quanto pare c’è chi sogna di vederli insieme; poi un messaggio enigmatico anche per Tommaso Zorzi e un altro aereo invece, è volato sul cielo della casa per Pierpaolo Pretelli. AL GF VIP 5 UN AEREO PER PIERPAOLO PRETELLI ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 17 ottobre 2020) Giornata dinel cielo di Roma. I concorrenti delVIP 5sono stati attirati in giardino per ben tre volte dal rumore di un aereo volatodi Cinecittà. Ben treper i concorrenti che in, accolgono con grandissimo affetto gliche li mettono, in qualche modo, in contatto con il mondo esterno. Idisono stati indirizzati ad Adua/Rosalinda e Massimiliano, a quanto pare c’è chi sogna di vederli insieme; poi uno enigmatico anche per Tommaso Zorzi e un altro aereo invece, è volato sul cielo dellaper Pierpaolo Pretelli. AL GF VIP 5 UN AEREO PER PIERPAOLO PRETELLI ...

