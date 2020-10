Roma, mamma cinghiale e 6 cuccioli sterminati in un parco giochi. Brambilla: ‘Sono furente, la soluzione c’era’ (Di sabato 17 ottobre 2020) «E’ incredibile! Hanno fatto entrare i cacciatori che li hanno narcotizzati e i veterinari che, con iniezione letale, hanno ucciso la mamma e i cuccioli!». Sono queste le parole cariche di sdegno di Michela Vittoria Brambilla per quanto successo nella tarda serata di ieri in via della Cava Aurelia, a Roma. Nella mattinata di giovedì 15 ottobre una famiglia di 7 cinghiali, composta dalla mamma e dai suoi cuccioli, si era intrufolata nel giardino Mario Moderno attirata dai secchi della spazzatura, carichi di rifiuti. Lo “spuntino” però si è trasformato in una trappola letale. Alla chiusura dei cancelli i cinghiali sono rimasti imprigionati nel giardino fino a quando, ieri sera, sono stati abbattuti. «E’ stato commesso un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 ottobre 2020) «E’ incredibile! Hanno fatto entrare i cacciatori che li hanno narcotizzati e i veterinari che, con iniezione letale, hanno ucciso lae i!». Sono queste le parole cariche di sdegno di Michela Vittoriaper quanto successo nella tarda serata di ieri in via della Cava Aurelia, a. Nella mattinata di giovedì 15 ottobre una famiglia di 7 cinghiali, composta dallae dai suoi, si era intrufolata nel giardino Mario Moderno attirata dai secchi della spazzatura, carichi di rifiuti. Lo “spuntino” però si è trasformato in una trappola letale. Alla chiusura dei cancelli i cinghiali sono rimasti imprigionati nel giardino fino a quando, ieri sera, sono stati abbattuti. «E’ stato commesso un ...

enpaonlus : Roma: appena uccisi mamma cinghiale e i suoi 7 cuccioli nonostante fosse stata trovata per loro una soluzione. Una… - repubblica : Rastrellamento del Ghetto a Roma, l'ultimo sopravvissuto: 'Così mamma mi salvò. Non la vidi mai più' - KaiserPep7 : @albe_ Secondo lei questo focolaio è ascrivibile alla movida? - CorriereCitta : Roma, mamma cinghiale e 6 cuccioli sterminati in un parco giochi. Brambilla: ‘Sono furente, la soluzione c’era’ - madamatrash : @BeaPietrangeli @nick_olaus In realtà mia cara signora questa cosa è falsa, infatti se va a rivedere l'intervista d… -