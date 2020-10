Parigi, professore decapitato da un 18enne: aveva mostrato in classe caricature di Maometto | Quattro fermi (Di sabato 17 ottobre 2020) Un professore, che aveva mostrato in classe alcune caricature di Maometto, è stato decapitato nel pomeriggio di venerdì nell' hinterland di Parigi. L'aggressore, 18 anni, ha urlato 'Allah akbar', ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 ottobre 2020) Un, cheinalcunedi, è statonel pomeriggio di venerdì nell' hinterland di. L'aggressore, 18 anni, ha urlato 'Allah akbar', ...

