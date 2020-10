Napoli | i convocati di Gattuso | assenti solo Insigne | Zielinski ed Elmas

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - Diego31883 : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - 19marino74 : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - RAFFAELEASCOLE1 : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - _SiGonfiaLaRete : #NapoliAtalanta, i convocati di #Gattuso -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli convocati

Nessuna sorpresa fra i convocati di Gennaro Gattuso in vista della partita con L’Atalnata. La lista completa. Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della ...Il Napoli torna in campo oggi e lo farà nel big match con l'Atalanta. Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati per questa sfida. Gli unici assenti nell'elenco sono gli indisponbili Zielinski, ...