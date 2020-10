Manila Nazzaro, il dramma segreto a Verissimo: «Ho scoperto un carcinoma all’utero». Silvia Toffanin commossa (Di sabato 17 ottobre 2020) Manila Nazzaro, il dramma segreto a Verissimo: «Ho scoperto un carcinoma all’utero». Silvia Toffanin commossa. Oggi, l’ex concorrente di Temptation Insland è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e ha raccontato un momento molto delicato della sua vita. Dalla separazione dall’ex marito Francesco Cozza alla scoperta della malattia. «Quella con Francesco – spiega commossa Manila – è stata una storia molto bella, sono nati due bambini. Tutto accade per un motivo. Il momento più doloroso è stato realizzare che in realtà c’erano tante bugie alla base. Sono stata ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 17 ottobre 2020), il: «Hounall’utero».. Oggi, l’ex concorrente di Temptation Insland è stata ospite nel salotto die ha raccontato un momento molto delicato della sua vita. Dalla separazione dall’ex marito Francesco Cozza alla scoperta della malattia. «Quella con Francesco – spiega– è stata una storia molto bella, sono nati due bambini. Tutto accade per un motivo. Il momento più doloroso è stato realizzare che in realtà c’erano tante bugie alla base. Sono stata ...

