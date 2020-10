LIVE Musetti-Djere 6-2 2-6 1-4 | ATP Sardegna 2020 in DIRETTA | medical time out per l’azzurro per un problema al gomito

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45out per. 12.44 In campo il fisioterapista per aiutare. 4-1 BREAK! Appare evidente ilaldi. 40-15 Servizio e dritto lungo linea vincente del serbo. 30-15 Servizio e dritto di, la difesa diè fuori misura. 15-15 Profondo l’azzurro,spara in rete il dritto. 15-0cerca di chiudere rapidamente il punto ma tira in corridoio il dritto. 3-1! L’azzurro sembra in difficoltà in questa fase a causa di un presumibileal. 15-40 Palla ...