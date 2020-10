LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: scatta la Q1, la Ducati prova a portare due piloti alla Q2 (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04 Dovizioso riparte con il record nel T1, Binder vola nel T3 con 233 millesimi su Miller! 15.03 Andrea Dovizioso completa il primo tentativo in 1:48.290 e si mette in seconda posizione a 206 millesimi da Miller! 15.02 I piloti si lanciano per il penultimo tentativo! Gli ultimi a rientrare in azione sono stati Petrucci e Zarco 15.01 Tutti di nuovo in pista per l’ultimo time attack! Si cerca la qualificazione alla Q2. Per ora passerebbero Miller e Binder. 15.00 AGGIORNAMENTO TEMPI A 5 MINUTI Dalla FINE 1 43 J. MILLER 1:48.084 2 33 B. BINDER +0.394 3 63 F. BAGNAIA +0.401 4 9 D. PETRUCCI +0.487 5 5 J. ZARCO +0.546 6 4 A. DOVIZIOSO +0.722 7 38 B. SMITH +0.870 8 88 M. ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.04 Dovizioso riparte con il record nel T1, Binder vola nel T3 con 233 millesimi su Miller! 15.03 Andrea Dovizioso completa il primo tentativo in 1:48.290 e si mette in seconda posizione a 206 millesimi da Miller! 15.02 Isi lanciano per il penultimo tentativo! Gli ultimi a rientrare in azione sono stati Petrucci e Zarco 15.01 Tutti di nuovo in pista per l’ultimo time attack! Si cerca la qualificazioneQ2. Per ora passerebbero Miller e Binder. 15.00 AGGIORNAMENTO TEMPI A 5 MINUTI DFINE 1 43 J. MILLER 1:48.084 2 33 B. BINDER +0.394 3 63 F. BAGNAIA +0.401 4 9 D. PETRUCCI +0.487 5 5 J. ZARCO +0.546 6 4 A. DOVIZIOSO +0.722 7 38 B. SMITH +0.870 8 88 M. ...

UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: Si mischiano le carte prima della qualifica (?? #FP4) ?? E in vetta spunta anche @alexmarquez73 Il LIVE delle QP ? https… - SSportNetwork : #SaturdayFever #MotoGp E' #Morbidelli il leader dopo le #FP4, ora via alle qualifiche, con #Dovizioso #Bagnaia e… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Si mischiano le carte prima della qualifica (?? #FP4) ?? E in vetta spunta anche @alexmarquez73 Il LIVE delle QP ? https… - SkySportMotoGP : Si mischiano le carte prima della qualifica (?? #FP4) ?? E in vetta spunta anche @alexmarquez73 Il LIVE delle QP ?… - corsedimoto : LIVE MOTOGP - Le qualifiche #MotoGP del GP di Aragón 2020. La diretta in tempo reale dal circuito di Alcañiz con co… -