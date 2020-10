LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Dovizioso in Q1, brutta caduta per Quartararo. Dalle 14.50 il via alle qualifiche (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA FP3 RISULTATI E CLASSIFICA FP3 11.49 Per il momento la nostra DIRETTA si ferma qui, vi diamo appuntamento alle ore 14.10 per le FP4 della MotoGP. 11.46 Siamo in attesa chiaramente di conoscere le attuali condizioni del leader iridato Fabio Quartararo dopo la brutta caduta rimediata stamane in curva 14. 11.44 Tutte le Ducati costrette a passare dal Q1. Peccato per Jack Miller, che si è visto cancellare il miglior tempo (era sufficiente per il Q2) per averlo ottenuto in regime di bandiere gialle. 11.43 Di seguito l’elenco dei dieci piloti qualificati per il Q2: Vinales, Morbidelli, Quartararo, Crutchlow, Pol Espargarò, Mir, Alex Marquez, ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA FP3 RISULTATI E CLASSIFICA FP3 11.49 Per il momento la nostrasi ferma qui, vi diamo appuntamentoore 14.10 per le FP4 della. 11.46 Siamo in attesa chiaramente di conoscere le attuali condizioni del leader iridato Fabiodopo larimediata stamane in curva 14. 11.44 Tutte le Ducati costrette a passare dal Q1. Peccato per Jack Miller, che si è visto cancellare il miglior tempo (era sufficiente per il Q2) per averlo ottenuto in regime di bandiere gi. 11.43 Di seguito l’elenco dei dieci piloti qualificati per il Q2: Vinales, Morbidelli,, Crutchlow, Pol Espargarò, Mir, Alex Marquez, ...

zazoomblog : LIVE MotoGP GP Aragon 2020 in DIRETTA: Quartararo parte forte sul passo in FP3 Dovizioso 12° - #MotoGP #Aragon… - motorboxcom : #MotoGP Le #FP3 dell #AragonGP stanno per iniziare! Segui con il live di #Motorbox la sessione decisiva per l'acces… - Motorsport_IT : #MotoGP | Seguite LIVE con - FormulaPassion : #MotoGP | Seguite con noi la diretta scritta delle PL3 #AragonGP - OA_Sport : LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: FP3 dalle 10.55, Dovizioso punta al riscatto per entrare in Q2 -