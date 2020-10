Inter | Conte | “Abbiamo giocato una buona partita | siamo stati penalizzati più del dovuto”

(Di sabato 17 ottobre 2020) Antoniocommenta a caldo il Derby perso 2-1 dai nerazzurri contro il Milan di Pioli: "Penso non sia il momento di andare a pensare a situazioni extracalcistiche, dispiace aver perso una gara ben giocata, abbiamo creato tante situazioni per fare gol, loro sonobravi e fortunati, c’è stato grande impegno da parte dei ragazzi, ci tenevano a vincere la, abbiamo commesso due disattenzioni sui loro gol, hanno vinto loro, complimenti.Non ho nulla da rimproverare ai miei. Tutti hanno avuto determinazione fino all’ultimo, hanno lottato e meritavano il pari. Ripeto, nonfortunatissimi stasera. Dipende se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, secondo mepiù del ...

