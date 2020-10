Highlights e gol Salernitana-Pisa 4-1, Serie B 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 17 ottobre 2020) Gli Highlights e i gol di Salernitana-Pisa 4-1, match valido per la terza giornata di Serie B 2020/2021. Allo stadio Arechi i padroni di casa passano in vantaggio al 27′: Belec va al lancio lungo direttamente per Tutino che approfitta della dormita collettiva della difesa del Pisa e la piazza dove Perilli non può arrivare. Nella ripresa va a segno il neo entrato Kupisz: Casasola mette dentro per Tutino che supera la difesa del Pisa con una gran giocata, la palla arriva sui piedi del polacco che batte Perilli con una gran botta sotto l’incrocio. E’ ancora Tutino a calare il tris e firmare la doppietta dopo una ipartenza letale della Salernitana. Schiavone serve nello spazio il numero 9 che col ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Glie i gol di4-1, match valido per la terza giornata di. Allo stadio Arechi i padroni di casa passano in vantaggio al 27′: Belec va al lancio lungo direttamente per Tutino che approfitta della dormita collettiva della difesa dele la piazza dove Perilli non può arrivare. Nella ripresa va a segno il neo entrato Kupisz: Casasola mette dentro per Tutino che supera la difesa delcon una gran giocata, la palla arriva sui piedi del polacco che batte Perilli con una gran botta sotto l’incrocio. E’ ancora Tutino a calare il tris e firmare la doppietta dopo una ipartenza letale della. Schiavone serve nello spazio il numero 9 che col ...

RaiSport : #NationsLeague, #Pellegrini porta in vantaggio gli #Azzurri!! La diretta streaming, i gol, gli highlights e le int… - sportli26181512 : Cosenza-Cittadella 1-1: Cosenza e Cittadella si dividono un punto a testa. Nel match valido per la terza giornata d… - sportli26181512 : Cremonese-Venezia 0-0: La sfida tra Cremonese e Venezia, match della terza giornata della Serie B, finisce senza re… - sportli26181512 : Pordenone-SPAL 3-3: Pordenone e SPAL si dividono un punto a testa ma lo fanno in maniera spettacolare. Nel match de… - sportli26181512 : Reggiana-Chievo 0-1: Nel match della terza giornata della Serie B, vittoria per 1-0 del Chievo sul Reggiana. La ret… -