Giulia Salemi concorrente del GF Vip? "E' ufficiale", il gossip

Ormai non è più un mistero: nuovi concorrenti sono pronti ad accedere al GF Vip. Ieri sera il padrone di casa del reality di Canale 5, Alfonso Signorini, ha fatto vedere la sagoma di un uomo definendolo come il nuovo concorrente e lasciando però un alone di mistero tra gli attuali gieffini.

trash_italiano : CORONA CHE LANCIA LA FRECCIATA A GIULIA SALEMI E FRANCESCO MONTE #noneladurso - AmiciTrash : E COMUNQUE, noi ridiamo e insultiamo ma Stefano Bettarini e Giulia Salemi potrebbero creare delle ottime dinamiche… - maryland_____ : Sono molto felice per l’aereo a Pier perché si merita di sapere che viene apprezzato di più senza Elisabetta e che… - emoryorfman : giulia salemi al gf e io ?? - CamixLipa : RT @ahoy_boy98: Parpiglia da per ufficiale l’ingresso di Giulia Salemi. Approverei alla follia perché si merita di far parte di un’edizione… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi Giulia Salemi torna come concorrente al GF Vip? L'indiscrezione Novella 2000 GF Vip, 5 nuovi concorrenti pronti ad entrare: i nomi dei futuri gieffini

Giulia Salemi, ufficiale: rientra da single nella casa del GF Vip, ecco tutti i dettagli

