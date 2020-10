Garrett Rogers Vite Al Limite | l’infarto del padre gli è servito come monito

Leggi su youmovies

(Di sabato 17 ottobre 2020) Questo articoloAl: l’infarto delgli èalè la trasmissione in onda su Dplay che segue le storie di pazienti patologicamente obesi che tentano di dare una svolta alla propria vita. Il ventenneè entrato nella trasmissione per sostituire Chris Mckinley a fianco di Robin McKinley, che non ha potuto partecipare per problemi di cuore che gli …