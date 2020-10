Flavio Insinna con gli operai Whirlpool: “Volevo dare un segno” (Di sabato 17 ottobre 2020) L’attore siciliano ha visitato lo stabilimento campano la cui chiusura sarà decisa il 31 ottobre. “Una visita importante, come una bottiglia col messaggio nell’oceano”, ha detto. Una visita importante, un piccolo segno, come quando “si lancia la bottiglia col messaggio nell’oceano“. Così Flavio Insinna ha espresso la sua solidarietà ai lavoratori della Whirlpool. L’attore siciliano, … L'articolo Flavio Insinna con gli operai Whirlpool: “Volevo dare un segno” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 17 ottobre 2020) L’attore siciliano ha visitato lo stabilimento campano la cui chiusura sarà decisa il 31 ottobre. “Una visita importante, come una bottiglia col messaggio nell’oceano”, ha detto. Una visita importante, un piccolo segno, come quando “si lancia la bottiglia col messaggio nell’oceano“. Cosìha espresso la sua solidarietà ai lavoratori della. L’attore siciliano, … L'articolocon gli: “Volevoun segno” proviene da leggilo.org.

repubblica : Flavio Insinna in fabbrica con gli operai della Whirlpool Napoli: 'Qui per dare un segno' - tempoweb : 'È porca...' Imbarazzo totale a #leredita e la concorrente va in crisi - vincenzacrisci : Flavio Insinna con gli operai della Whirlpool: «Non si abbandonano le persone» - chiccaditarant1 : RT @repubblica: Flavio Insinna in fabbrica con gli operai della Whirlpool Napoli: 'Qui per dare un segno' - FelixPerrella : RT @repubblica: Flavio Insinna in fabbrica con gli operai della Whirlpool Napoli: 'Qui per dare un segno' -