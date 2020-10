Espulsione Chiesa, esordio amaro con la maglia della Juventus [VIDEO] (Di sabato 17 ottobre 2020) Espulsione Chiesa – Si sta giocando la partita del campionato di Serie A tra Crotone e Juventus. Calabresi in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Simy, i bianconeri trovano il pareggio con il gol di Morata su assist di Chiesa. Al 60′ la partita cambia con l’Espulsione proprio dell’ex Fiorentina, entrata dura del calciatore di Pirlo su un avversario con il piede un pò a martello, il provvedimento sembra eccessivo. Juventus in 10. Welcome to Juve Federico Chiesa🔴 pic.twitter.com/ZheY6vj9Sy — Verkummert (@verkummert) October 17, 2020 L'articolo Espulsione Chiesa, esordio amaro con la maglia della ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020)– Si sta giocando la partita del campionato di Serie A tra Crotone e. Calabresi in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Simy, i bianconeri trovano il pareggio con il gol di Morata su assist di. Al 60′ la partita cambia con l’proprio dell’ex Fiorentina, entrata dura del calciatore di Pirlo su un avversario con il piede un pò a martello, il provvedimento sembra eccessivo.in 10. Welcome to Juve Federico🔴 pic.twitter.com/ZheY6vj9Sy — Verkummert (@verkummert) October 17, 2020 L'articolocon la...

