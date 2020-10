Coronavirus: in Lombardia 13 morti, salgono ricoveri in terapia intensiva (+25) (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - salgono in Lombardia i ricoveri in terapia intensiva per Covid19. Ieri i posti occupati erano 71 - in discesa - e oggi sono 96, con 25 ricoverati in più in 24 ore. Rispetto a un giorno fa, salgono anche i ricoverati in altri reparti positivi al Covid19: sono 943, 109 in più. I guariti e i dimessi sono 154, i morti sono 13 nelle ultime 24 ore, per un totale di 17.057 da inizio pandemia. In tutto gli attualmente positivi sono 21.625 nella regione. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) -ininper Covid19. Ieri i posti occupati erano 71 - in discesa - e oggi sono 96, con 25 ricoverati in più in 24 ore. Rispetto a un giorno fa,anche i ricoverati in altri reparti positivi al Covid19: sono 943, 109 in più. I guariti e i dimessi sono 154, isono 13 nelle ultime 24 ore, per un totale di 17.057 da inizio pandemia. In tutto gli attualmente positivi sono 21.625 nella regione.

