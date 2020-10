Convegno dei GI di Confindustria | Amendola | L’obiettivo è il Pil e non i desideri

(Di sabato 17 ottobre 2020) “Non sono 500 progetti. non e’ un cesto di ciliegie. Non e’ un vaso di Pandora”. Abbiamo scelto sei linee guida: significa cluster, significa azioni, significa macroprogetti che saranno ventina e sottoprodotti che saranno molti di meno”, precisa. I macroprogetti “sono i cluster, gli aggregatori” di singoli progetti. Ed “ogni progetto deve avere come obiettivo l’impatto sulla crescita, sul Pil, e non sui”. Poi servono “le riforme”, non possono esserci Investimenti “senza riforme procedurali, normative”. “Fare investimenti significa anche cambiare noi stessi”. Il ministro degli Affari Europei, Enzo, lo sottolinea parlando della messa a punto del piano nazionale per il Recovery Fund, aldei ...

GIConfindustria : Inizia #Futuri2020. Pronti all’impresa, il 35° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria. ??Segui la diret… - GIConfindustria : Inizia la seconda giornata di #Futuri2020. Pronti all’impresa, il 35° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindu… - GIConfindustria : #Futuri2020. Pronti all’impresa Leggi le tesi del Presidente Riccardo Di Stefano al 35° Convegno dei Giovani Impre… - MGualtierotti : RT @CislNazionale: Irresponsabile da parte del #Governo pensare di sbloccare i #licenziamenti. Sarebbe un disastro sociale. Noi dobbiamo tr… - ottavio05 : RT @CislNazionale: Irresponsabile da parte del #Governo pensare di sbloccare i #licenziamenti. Sarebbe un disastro sociale. Noi dobbiamo tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Convegno dei

Tra le spese contestate ci sono quelle per sale convegni, necrologi, biglietti per spettacoli, cene in ristoranti, acquisti di coppe e targhe, dolci, legumi e vini, prestazioni professionali non ...La Procura di Cagliari ha chiuso l’inchiesta nei confronti di sedici ex consiglieri regionali del Pd in carica dal 2009 al 2014 (quattordicesima legislatura) accusati di peculato per aver speso illeci ...