Camera, anche Maurizio Lupi del gruppo Misto è positivo al coronavirus (Di sabato 17 ottobre 2020) Non si arrestano i contagi da coronavirus alla Camera dei Deputati. Un altro presidente di un gruppo parlamentare è risultato positivo in queste ore: si tratta di Maurizio Lupi, capogruppo di una componente del Misto a Montecitorio. La notizia, rivelata dall'Adnkronos, arriva dopo che nei giorni scorsi sono state accertate le positività di Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia, Maria Stella Gelmini di Forza Italia e Davide Crippa dei 5 Stelle. Con Lupi, quindi, salgono a quattro i casi di infezione da Sars-Cov2 tra i capigruppo della Camera. Una situazione che complica ulteriormente i lavori in Aula e spinge sempre più parlamentari a chiedere il voto a distanza.

