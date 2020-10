Braglia: “Ci aspetta una gara difficile contro una squadra organizzata” (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Accettiamo il calendario, lavoriamo, giochiamo e proviamo a fare il meglio”. E’ il mantra di Piero Braglia in virtù della sfida con la Juve Stabia. “Ci stiamo preparando al meglio per la gara – dice – Siamo reduci da una buona settimana di lavoro seguendo un programma rigido”. Sfida da amarcord per Braglia: “Ho ricordi piacevoli e non posso far altro che ringraziare tutti, dai tifosi ai dirigenti. Ora però penso solo all’Avellino“. All’orizzonte un tour de force: “Ci sono due turni infrasettimanali da affrontare – ammette Braglia – Accettiamo il calendario, lavoriamo e giochiamo per fare del nostro meglio. Abbiamo una rosa competitiva che permette di far rifiatare chi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Accettiamo il calendario, lavoriamo, giochiamo e proviamo a fare il meglio”. E’ il mantra di Pieroin virtù della sfida con la Juve Stabia. “Ci stiamo preparando al meglio per la– dice – Siamo reduci da una buona settimana di lavoro seguendo un programma rigido”. Sfida da amarcord per: “Ho ricordi piacevoli e non posso far altro che ringraziare tutti, dai tifosi ai dirigenti. Ora però penso solo all’Avellino“. All’orizzonte un tour de force: “Ci sono due turni infrasettimanali da affrontare – ammette– Accettiamo il calendario, lavoriamo e giochiamo per fare del nostro meglio. Abbiamo una rosa competitiva che permette di far rifiatare chi ...

