Ballando 17 ottobre 2020 | Antonio Catalani eliminato video e gallery

(Di sabato 17 ottobre 2020) All’inizio della quinta puntata dicon le Stelledi stasera, 17, in onda su Rai1, si è svolto lo spareggio per l’eliminazione che non era stato portato a termine nella scorsa puntata. E’ toccato all’artista e sportivo, conosciuto come Holaf, e alla ballerina Tove Villfor, new entry del programma, dover lasciarela trasmissione. La coppia si scontrava con Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira. Per quest’ultima coppia è arrivato il 56% delle preferenze del pubblico, contro il 44% della coppia-Villfor. Milly Carlucci ha spiegato che nel corso della settimana è stato annullato il voto che era stato aperto sabato scorso a fine puntata. Purtroppo col passare dei giorni sono state ...