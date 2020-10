Arriva il nuovo Dpcm, confronto nel governo su chiusure e coprifuoco (Di sabato 17 ottobre 2020) Ancora un giorno di riflessione per trovare un equilibrio tra la necessità di rallentare la corsa dei contagi e quella di non bloccare le attività socio-economiche. Dopo il vertice di ieri sera, oggi è stata una nuova giornata di incontri in vista della firma del nuovo Dpcm che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte siglerà domani, perchè entri in vigore da lunedì. Questa mattina i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza hanno incontrato le Regioni. Poi, nel pomeriggio, il titolare della Salute ha fatto il punto con gli esperti del Comitato tecnico scientifico, prima di un nuovo vertice tra il premier e i capi delegazione dei partiti.Se è ormai opinione comune che bisogna intervenire prima che la situazione sfugga di mano, il problema è che nel governo non ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 17 ottobre 2020) Ancora un giorno di riflessione per trovare un equilibrio tra la necessità di rallentare la corsa dei contagi e quella di non bloccare le attività socio-economiche. Dopo il vertice di ieri sera, oggi è stata una nuova giornata di incontri in vista della firma delche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte siglerà domani, perchè entri in vigore da lunedì. Questa mattina i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza hanno incontrato le Regioni. Poi, nel pomeriggio, il titolare della Salute ha fatto il punto con gli esperti del Comitato tecnico scientifico, prima di unvertice tra il premier e i capi delegazione dei partiti.Se è ormai opinione comune che bisogna intervenire prima che la situazione sfugga di mano, il problema è che nelnon ...

