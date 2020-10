X Factor 2020 | Roccuzzo torna a emozionare Emma Marrone cantando Say Something video

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Ieri sera, giovedì 15 ottobre, è andata in onda la seconda parte dei Bootcamp di X. Questa volta i giudici che hanno dovuto scegliere chi far sedere sulle famose sedie sono stati Manuel Agnelli ed. Proprio quest’ultima a metà percorso aveva già occupato tutti i posti a disposizione e, di conseguenza, ha dovuto fare delle scelte molto sofferte. Nel corso della puntata abbiamo, poi, vistore sul palco Giuseppe, in arte solo. Nelle Audizioni aveva emozionato tutti, in modo particolarePromettimi di Elisa. Queste le parole che l’ex allieva di Amici ha speso per lui: Posso dirti che mi è venuta la pelle ...