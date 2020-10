Una manovra risucchiata dall'emergenza (Di venerdì 16 ottobre 2020) C’è una questione che corre parallela all’evolversi nervoso delle decisioni sulle misure anti Covid che il Governo ha adottato appena tre giorni fa con un nuovo Dpcm e che in queste ore sono oggetto di valutazione per un ennesimo riposizionamento a causa dell’impennata dei contagi. Questa questione è il conto economico che lo stesso esecutivo deve pagare per provare a tenere insieme i cocci di una crisi che rischia di andare a colpire i comparti già travolti dalla prima fase della pandemia. Chi paga è lo Stato, chi presenta il conto è il virus. Eccolo: per contrastare la recrudescenza dell’epidemia serviranno circa 17 miliardi. Quasi metà dei 40 miliardi che saranno iniettati nel Paese attraverso la manovra. Tre miliardi di aiuti per i ristoranti e per le altre attività a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) C’è una questione che corre parallela all’evolversi nervoso delle decisioni sulle misure anti Covid che il Governo ha adottato appena tre giorni fa con un nuovo Dpcm e che in queste ore sono oggetto di valutazione per un ennesimo riposizionamento a causa dell’impennata dei contagi. Questa questione è il conto economico che lo stesso esecutivo deve pagare per provare a tenere insieme i cocci di una crisi che rischia di andare a colpire i comparti già travoltia prima fase della pandemia. Chi paga è lo Stato, chi presenta il conto è il virus. Eccolo: per contrastare la recrudescenza dell’epidemia serviranno circa 17 miliardi. Quasi metà dei 40 miliardi che saranno iniettati nel Paese attraverso la. Tre miliardi di aiuti per i ristoranti e per le altre attività a ...

Una manovra risucchiata dall'emergenza

Tre miliardi ai settori più colpiti, almeno due per la sanità, nove settimane di cassa Covid, soldi per tpl e assunzioni. Così il virus ha messo le mani su 17 miliardi ...

