Traffico Roma del 16-10-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Luceverdemai provati dalla redazione Buon pomeriggio studio Stefano Baiocchi ci sono problemi sul tratto Urbano della A24-l’aquila a causa di un incidente si è resa necessaria la chiusura del Bivio che dalla A24 e mette sulla tangenziale est per chi proviene dal raccordo è diretto verso la Salaria il Foro Italico di conseguenza si sono formate code a partire da via Fiorentini Naturalmente in direzione della tangenziale ilpuò quindi proseguire soltanto in direzione di San Giovanni ripercussioni e code in tangenziale a partire dall’uscita per la stazione Tiburtina in direzione di San Giovanni qua siamo sul raccordo anulare nella zona sud abbiamo rallentamenti con possibili code perintenso in carreggiata esterna a partire dalla Laurentina fino ...