Tor Bella Monaca | fanno esplodere bancomat con gas

Roma – È ancora da quantificare l'importo sottratto questa notte alle 3 da una banda che ha fatto esplodere il bancomat della filiale del Credito cooperativo di via di Torrenova 141, in zona Tor Bella Monaca, a Roma. L'esplosione, provocata con il gas, ha fatto saltare in aria anche le telecamere di videosorveglianza. I carabinieri stanno tentando in questo ore di estrarre le immagini in memoria. Indagini in corso.

